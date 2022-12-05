Зайнутдинов – второй футболист в РПЛ по возвратам мяча

Футболист ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов занимает второе место рейтинга по возвратам мяча среди всех игроков чемпионата после 17-ти туров.

Данный показатель у Зайнутдинова составил 145. Возглавил список со 150 возвратами мяча защитник «Ростова» Максим Осипенко. Замыкает тройку игрок Ахмата Антон Швец.

ЦСКА после 17 туров РПЛ с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Зайнутдинов провел в текущем сезоне 15 матчей в РПЛ.

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