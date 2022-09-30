Бахтиер Зайнутдинов: «В 17 лет хотел завязать с футболом, не было денег на операцию»

Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов поделился мыслями о завершении карьеры после травмы крестообразных связок в 17 лет.

«Я в 17 лет порвал крестообразные связки колена. Возможностей лететь куда-то в Германию или в Россию не было. Около месяца-полтора дома сидел, не знал, что делать. Ребята с дубля собрались, каждый, кто сколько мог дал. Так у меня собралось 70-80 тысяч рублей. Мы рискнули и сделали операцию в Астане, в простой больнице.

Так сложилось, что операцию сделали супер! Через пять месяцев я уже играл. А до этого постоянно жаловался. Тогда я отцу говорил – такой тяжелый момент, денег нет на операцию, может быть закончить? Такие мысли были. Мои ровесники уже в дубль попадали.

Хотел бы воспользоваться случаем и еще раз поблагодарить этих ребят. Такая сплоченная команда у нас была! Если бы не они, не знаю, что было бы. Пацаны, «Тараз», дубль, спасибо вам большое, я не забыл.

Ребята, помогайте друг другу, будьте сплоченнее, и все будет хорошо. Чтоб вера вас никогда не покидала!» – сказал Зайнутдинов в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

Напомним, в 2016-м игрок получил травму на мемориале имени Гранаткина, выступая за юношескую сборную Казахстана.

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