Тахтай проведет схватку с блогером, который тяжелее на 15 кг

Казахстанский боец ММА Василий Тахтай выступит на турнире по вольной борьбе Wrestling Stars, который состоится 18 декабря в Астане.

Соперником Тахтая станет блоггер Аджибола Аканжи, который тяжелее Василия на 15 кг.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро

Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги