Тахтай проведет схватку с блогером, который тяжелее на 15 кг
Казахстанский боец ММА Василий Тахтай выступит на турнире по вольной борьбе Wrestling Stars, который состоится 18 декабря в Астане.
Соперником Тахтая станет блоггер Аджибола Аканжи, который тяжелее Василия на 15 кг.
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