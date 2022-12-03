Даурен Ермеков о бое против Фариддуна Одилова: «У нас есть план»
Временный чемпион лиги Eagle FC Даурен Ермеков в интервью Naizadai поделился мыслями о поединке против чемпиона лиги Фариддуна Одилова:
«У нас есть план, задуманный моим тренером Айбеком Шокпутовым. Есть мысль, что мы будем реализовывать это в бою. Он сильный противник с хорошей борьбой и тяжелыми ударами, но с функциональной точки зрения имеет небольшие ошибки. Будем работать в этом направлении»
Бой пройдет в Атырау 10 декабря.
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