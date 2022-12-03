Дастан Амангельды о влиянии Морозова и Жумагулова на карьеру: «Они протоптали нам дорогу в ММА»

Казахстанский финалист гран-при NAIZA Дастан Амангельды (5-0) в интервью Вестник ММА рассказал о влиянии на карьеру бойцов UFC Жалгаса Жумагулова и Сергея Морозова:

«Я пытался закрыть удушающий в первом раунде, но у него были в тот момент силы. Во втором раунде я дал ему пройти, чтобы он истратил силы, а потом я зашел за спину и задушил. Это вся техника, которую привезли Жалгас Жумагулов и Сергей Морозов из США, мы тренировали эту позиции 3-4 месяца. Они протоптали нам дорогу в ММА, многому научили нас, за что им рахмет большой»

А также Дастан рассказал том, куда потратить гонорар, в случае победы в гран-при:

«5 миллионов – это значимая сумма для меня, такого гонорара не было ни у кого из молодых в нашем зале. Мы сейчас в поселке дом, если выиграю, помогу деньгами».

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