Бакытжанулы проиграл решением Штыркову

Казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы (13-3-1) выступил на турнире по смешанным единоборствам RCC 13, где сразился с россиянином Иваном Штырковым (21-2-1), которого называют «Уральским Халком».

Этот поединок прошел в полутяжелом весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Штыркова единогласным решением судей.

Таким образом, Асылжан Бакытжанулы потерпел четвертое поражение в карьере.

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