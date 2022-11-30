Толенов проведет защиту пояса в бою с непобежденным азербайджанцем

Дамир «Казахстанский Сехудо» Толенов (8-0) 21 декабря проведет защиту титула лиги OCTAGON в бою с Роялом Лейлизаде (5-0) из Азербайджана.

Этот бой станет главным на турнире OCTAGON 38.

Толенов из-за травмы не выступал почти год, вернувшись в октагон в августе 2022, выиграв сабмишеном Дархана Скакова.

На этом же турнире свой бой проведет Еркебулан Токтар (4-2), который сразится с иранцем Джабером Мирзазаде.

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