Нокаут Аян Турсын номинирован на лучший нокаут IMMAF

IMMAF в своих социальных сетях проводит Чемпионат Мира по нокаутам. В полуфинале между собой соперничают сборные Намибии и Анголы, а также Казахстан и Таджикистан.

Сейчас всем подписчикам страницы предложено выбрать между нокаутирующими ударами в исполнении спортсмена из Таджикистана и Аян Турсын из Казахстана.

Проголосовать можно здесь.

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