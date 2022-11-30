Бакытжанулы о бое с Штырковым: «Победа откроет большие возможности»
Казахстанский боец ММА Асылжан Бакытжанулы в интервью «Вестник ММА» о бое с Иваном Штырковым:
«Буквально недели две назад позвонил менеджер, предложил такой вариант. Я, не раздумывая согласился. Конечно, к бою с таким бойцом было бы лучше подойти с полноценным кэмпом, но есть то, что есть, будем выходить – драться. Мне понравилась спортивная составляющая, именитый соперник, громкий турнир, я просто не мог отказать. Ну и по гонорару, RCC порадовали. У меня были переговоры с UAE Warriors на декабрь, но поступило хорошее предложение, мы согласились. Это важный бой, после победы над таким соперником будут открываться очень большие возможности»
Бой состоится 3 декабря в рамках турнира RCC, который возглавит поединок Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро
Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги
Комментарии