Бакытжанулы о бое с Штырковым: «Победа откроет большие возможности»

Казахстанский боец ММА Асылжан Бакытжанулы в интервью «Вестник ММА» о бое с Иваном Штырковым:

«Буквально недели две назад позвонил менеджер, предложил такой вариант. Я, не раздумывая согласился. Конечно, к бою с таким бойцом было бы лучше подойти с полноценным кэмпом, но есть то, что есть, будем выходить – драться. Мне понравилась спортивная составляющая, именитый соперник, громкий турнир, я просто не мог отказать. Ну и по гонорару, RCC порадовали. У меня были переговоры с UAE Warriors на декабрь, но поступило хорошее предложение, мы согласились. Это важный бой, после победы над таким соперником будут открываться очень большие возможности»

Бой состоится 3 декабря в рамках турнира RCC, который возглавит поединок Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.

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