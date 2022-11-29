Рахмонов о бое с Нилом: «Будет хорошая проверка для меня»

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (16-0) высказался о предстоящей встрече с Джеффом Нилом (15-4):

«Он хороший ударник. Не просто так, мне кажется, его поставили на шестую строчку в рейтинге. Сейчас он выше меня, так что как раз это хороший бой. Хорошая проверка будет»

Поединок между Шавкатом Рахмоновым и Джеффом Нилом пройдет 14 января на турнире UFC Fight Night 217 в США.

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