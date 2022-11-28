Асу Алмабаев о планах на карьеру: «Моя цель – UFC»

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев после очередной победы на турнире BRAVE FC рассказал о своих дальнейших планах:

«Моя главная цель в спорте – это UFC. Надеюсь, что после приезда в Казахстан мы все обсудим с руководством и тренерами и придем к успешному решению».

Бой против Маннингата стал для Алмабаева последним по контракту с бахрейнской лигой.

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