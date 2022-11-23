Асу Алмабаев о титульных амбициях: «Отдайте мне мой пояс»

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Казахстанский боец легчайшего веса Асу Алмабаев перед боем в одной из сильнейших лиг Азии BRAVE рассказал о своих титульных амбициях:

«Я уже зачистил весь дивизион, дайте мне мой пояс», – приводят слова казахстанца BRAVE.

26 ноября Алмабаев проведет бой против Кеннета Манингата.

 
 
 
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Публикация от 🇰🇿 Бокс | MMA Казахстана (@mma_boicy)

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