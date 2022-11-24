Тренер DAR TEAM о бое Алмабаева в BRAVE: «План – выходить и выигрывать»

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев 26 ноября проведет свой очередной бой в рамках лиги BRAVE, где встретится с Кеннетом Манингатом. Главный тренер команды DAR TEAM Азиз Разыев рассказал о подготовке Асу к турниру и смене соперника: - Асу прошел трехмесячный сбор, в том числе горный этап вместе с Казбеком Сагыном и Ельжаном Алиаскаром, которые дрались на NAIZA 48. И если у Казбека и Ельжана были проблемы с травмами, то Асу работал на максимуме. Думаю, что он подошел к бою в отличной форме, готов на 100%. У меня не получилось поехать с ним, так как у нас было два параллельных турнира. Почему решили, что я в Актобе, а Эдуард Базров – с Асу? Так как у Казбека был соперник ударник, а у Алмабаева изначально был противник, который хорошо борется, но при этом я в любом случае буду с ними на связи, постараюсь помочь. Да и Асу – это очень опытный боец, который уже давно в деле. - Повлияла ли как-то смена соперника не за долго до вылета на бой? - Конечно, это неприятно психологически, в любом случае это стресс для спортсмена. Но на план на бой это никак не повлияет, мы готовили свои заготовки. Конечно, пару тактических моментов внесем, но в целом план – выходить и выигрывать.

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