Алмабаев одержал досрочную победу на BRAVE

Казахстанец Асу Алмабаев в со-главном бою турнира Brave CF 60 в Индонезии победил удушением филиппинца Кеннета Манингата (6-1) и нанес ему первое поражение в карьере.

У Асу теперь стало 17 побед при 2 поражениях. В рейтинге Brave 28-летний Алмабаев занимает третье место, а титул в его наилегчайшем весе является вакантным.

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