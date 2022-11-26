Жумагулов решил продолжить карьеру

Жалгас Жумагулов объявил о том, что продолжит карьеру:

«Привет, друзья, всем спасибо, что всегда поддерживаете. Благодарю вас. Карьеру в UFC не заканчиваю, есть небольшие травмы и ушибы, подлечусь и буду драться дальше».

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