Жумагулов решил продолжить карьеру
Жалгас Жумагулов объявил о том, что продолжит карьеру:
«Привет, друзья, всем спасибо, что всегда поддерживаете. Благодарю вас. Карьеру в UFC не заканчиваю, есть небольшие травмы и ушибы, подлечусь и буду драться дальше».
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