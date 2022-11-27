Багдат Жубаныш о своих целях: «Хочу в ONE FC. Это моя цель»

Трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш рассказал о дальнейших планах, в том числе бое за титул NAIZA с Казбеком Сагыном:

«Все к этому шло, дивизион был создан для нас двоих с Казбеком. Если дадут добро на этот бой, то проведем этот поединок. Если пояс заберу в NAIZA, то дальше хочу перейти в ONE FC. Это моя цель, мечта бойца»

Багдат в профи идет на серии 2-0, причем обе победы были одержаны досрочно.

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