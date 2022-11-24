Асланбек Бадаев о турнире АСА в Казахстане: «Пока не рассматривается на 2023 год, но и не исключается»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев в интервью «Baza MMA» рассказал о возможности турнира лиги в Казахстане и возможном совместном турнире с лигой NAIZA:

– У нас идет работа над календарем на 2023 год, планируются турниры, локации. Скажем так, пока Казахстан не рассматривается на конкретной основе, но и не исключается, потому что есть местный герой – Артем Резников. Очевидно, что казахстанские болельщики придут и будут болеть за него. Казахстанские болельщики уже не раз доказывали, что они умеют создавать атмосферу.

– Президент NAIZA Нурбек Карабала предположил, что будет интересный турнир, где выступят чемпионы АСА и казахстанской лиге. Насколько этот формат интересен Вам?

– Нурбек говорит правильно. То, что хорошо для твоей организации, то и нужно озвучивать. Когда ты развиваешься, ты должен смотреть на верх, смотреть на высокую планку, где есть другие. В случае АСА это Bellator и UFС, мы хотели с ними матчевые встречи, но понимаем, что это невозможно сегодня. Что касается NAIZA, то наверно для нас в этом нет большого резона, понятно, почему это интересно Нурбеку, он будет в выигрыше от подобного турнира. Думаю, что с нашей стороны не стоит ждать подобного турнира не с NAIZA, не с Fight Night, но эта мысль была правильной. Если это будет обсуждаться, то возможно рано или поздно это случиться. Помните, как Резников сказал о том, что Раисову хватит драться с бразильцами. Все тогда смеялись, но их бой состоялся, где тогда был Артем и Юсуф, и где они сейчас. Если говорить о совместном турнире, то у нас есть четкая задача, мы проводим турниры исключительно под эгидой АСА. Мы не отказываемся о помощи, но это наш путь, и мы от него не отходим»

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