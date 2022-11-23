Тренер команды DAR PRO TEAM о титуле Сагына: «Чем сложнее путь, тем слаще победа»

Главный тренер команды DAR PRO TEAM о победе Казбека Сагына в бою за титул NAIZA в весовой категории до 53 кг:

«Признаюсь честно: это был самый ужасный лагерь за всю его карьеру, которую я работаю с ним. Было очень много травм. Горный сбор он отработал, наверное, на 50%. Была очень серьезная травма, сейчас будем ею заниматься после боя. Я знал, что Казбек будет драться до конца в любом случае, он один их тех ребят, которые будут держаться за любой свой шанс. Как он и показал вчера, кровью и потом во всех смыслах этого слова вырвал этот пояс. Для меня эта победа очень важна была как для тренера.

Знаете, нам предлагали промежуточный вес в связи с тем, что перенесли сроки турнира, но Шинк отказался. Я думаю, это даже хорошо, потому что это такой принципиальный момент, что он стал чемпионом именно в той весовой категории, которую назвали, – 53 кг. Чтобы для него самого, для нас и для людей в принципе не было вопросов, что он стал чемпионом в промежуточном весе. Второе – то, что Казбек очень давно гонял на этот вес. Это было 2019 году, если я не ошибаюсь. Он растет и взрослеет, то есть организм сформировался, и сгонка веса очень повлияла на сам исход боя, если честно. Я это очень сильно почувствовал, ну и травма очень сказалась в бою. Если вы заметили, он тяжело передвигался в бою. Я думаю, это все хорошо, что он прошел все эти трудности и доказал. Для Казбека началась новая история в его карьере, как вы вчера видели, он бросил вызов Альберту Ахмаеву. У них есть, как он говорит, незавершенный вопрос. Немного отдохнем, восстановимся и будем работать над ошибками. Ошибок, конечно, много, и будем над ними работать. В этот раз очень много было пробелов, что касается Казбека. Но, как говорится, победителей не судят. Чем сложнее путь, тем слаще победа. Самое главное – результат, и мы едем с поясом домой».

Сагын задушил британца Джона Шинка во втором раунде на турнире NAIZA 48.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Где смотреть матчи ЧМ-2022 в Казахстане? Самое полное расписание трансляций группового этапа

«Перед каждым боем прошу благословения у мамы». Жумабеков о возвращении в титульную гонку, бое с корейцем и доме для мамы