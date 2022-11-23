Новая игра для бойцов «Батыр Бол» попала на ESPN

На турнире NAIZA в Актобе презентовали новый вид спорта – «Батыр Бол». Это баскетбол с элементами борьбы в формате 3 на 3 в октагоне.

В соцсетях активно разлетелся фрагмент одного из матчей, когда чемпион мира по вольной борьбе среди ветеранов Абай Смагулов отправляет мяч в корзину с такой силой, что стеклянный щит разбивается вдребезги.

Видео появилось на страницах в Instagram американского спортивного телеканала ESPN и за первую ночь собрало более миллиона просмотров и комментариев.

Одним из тех, кто оставил реакцию на видео стал известный американский боец, экс-претендент на титул UFC в легком весе Эл Яквинта.

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