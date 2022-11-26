Куат Хамитов о действиях Роналду в матче с Ганой: «Профессионал»

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов отреагировал на поступок лидера сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду во время матча чемпионата мира-2022 с командой Ганы.

Прямо по ходу игры Криштиану засунул руку в трусы, достав жевательную резинку, и съел ее. Данный эпизод вызвал резонанс в социальных сетях — многие болельщики посчитали подобное действие Роналду неприемлемым.

Хамитов отметился в комментариях под видео с данным поступком футболиста в Instagram-аккаунте казахстанского спортивного портала. «Профессионал», — написал «Найман», добавив к записи пару эмодзи.

Напомним, что сам матч завершился победой Португалии со счетом 3:2, при этом Роналду отметился голом с пенальти.

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