ЛЧ по футзалу. «Кайрат» проиграл «Хрудиму» в элитном раунде
Алматинский «Кайрат» во втором матче элитного раунда ЛЧ по футзалу уступил чешскому «Хрудиму» (1:2).
Следующий матч пройдет
«Кайрат» – «Хрудим» – 1:2 (0:0)
Голы: Радованович 23 (0:1), Торрес 25 (0:2), Вилела 39 (1:2)
Предупреждения: Дуглас 40 – Эвертон 32
Удаление: Вилела 40
«Кайрат»: Деннис, Сериков – Эдсон, Акбаликов, Дуглас (к), Кайо Руиз, Кайо Сезар, Есенаманов, Диего, Турсагулов, Вилела, Оразов, Санс, Игор
«Хрудим»: Дуду, Яворски – Эвертон, Доша, Торрес, Радованович, Капинья, Р.Мареш, Кубат, Макс, Коуделка, П.Дрозд, Д.Дрозд, Словачек (к)
Судьи: Йелич, Бабич (оба – Хорватия)
23.11.2022. Алматы. Дворец спорта им. Балуана Шолака.
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