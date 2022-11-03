Элитный раунд футзальной Лиги чемпионов может пройти в Алматы
Элитный раунд футзальной Лиги чемпионов может пройти в Алматы.
«Кайрат», участвующий в этом турнире, подал соответствующую заявку.
Жеребьевка этапа, который пройдёт с 22 по 27 ноября, пройдет сегодня в Ньоне.
Другие кандидаты:
– «Пальма», Мальорка (Испания);
– «Спортинг», Лиссабон (Португалия);
– «Пула» (Хорватия);
– «Пяст», Гливице (Польша);
– «Фэльди», Эболи (Италия).
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