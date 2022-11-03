Элитный раунд футзальной Лиги чемпионов может пройти в Алматы.

«Кайрат», участвующий в этом турнире, подал соответствующую заявку.

Жеребьевка этапа, который пройдёт с 22 по 27 ноября, пройдет сегодня в Ньоне.

Другие кандидаты:

– «Пальма», Мальорка (Испания);

– «Спортинг», Лиссабон (Португалия);

– «Пула» (Хорватия);

– «Пяст», Гливице (Польша);

– «Фэльди», Эболи (Италия).

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета