Рикардо Кака: «Приятно играть в Алматы»

Главный тренер футзального «Кайрата» Рикардо Кака высказался перед стартом Элитного раунда Лиги чемпионов.

– Приятно играть в Алматы. Мы понимаем, что играем перед нашими болельщиками. «Кайрат» привык играть в Элитном раунде, является рекордсменом. Думаю, здесь будет красивый праздник, очень хороший футзал, и надеюсь, что болельщикам понравится этот турнир.

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