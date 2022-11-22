Байсуфинов и Кумыков являются кандидатами на пост главного тренера «Кайсара» (Kazfootball)

Вернувшийся в КПЛ «Кайсар» решил сменить наставника. Об этом сообщил Kazfootball.

Лучший главный тренер Первой лиги – 2022 года Султан Абильдаев покинул свой пост. На его место претендуют Талгат Байсуфинов, последним клубом которого был «Мактаарал», в должности спортивного директора.

Второй кандидат, российский специалист Виктор Кумыков, работавший в «Андижане». Кумыков в 2003-2004 годах уже работал в кызылординском клубе. Сначала в качестве консультанта, затем главного тренера.

По информации источника, имя нового главного тренера должны объявить уже на этой неделе.

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