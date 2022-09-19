Женский «Окжетпес» разгромил «Кайсар» со счетом 32:0. Это самая крупная победа в истории клуба

Женский «Окжетпес» в матче чемпионата Казахстана принимал кызылординский «Кайсар». Игра завершилась с сокрушительным счетом 32:0.

Как отмечает пресс-служба клуба, это самая крупная победа в истории синегорцев.

Анастасия Власова забила 13 голов, Нга Манга – 7, Агботсу – 4, Айтмуханова, Каражанова – 2, Шалмуханбетова, Зейнали, Козиева, Сатыгалиева – 1.

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