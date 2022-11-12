Главный тренер «Мактаарала» Горовенко заинтересовал «Тобол» (А. Кожахмет)

По информации журналиста Айдына Кожахмета главный тренер «Мактаарала» Константин Горовенко заинтересовал костанайский «Тобол».

«В случае ухода Горовенко, атакентцы не будут себя утруждать долгими поисками, освободившееся место займет спортивный директор клуба Талгат Байсуфинов» – написал Кожахмет.

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