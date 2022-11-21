Тренер Жумагулова о завершении карьеры Жалгаса: «Он и до поражения понимал, что ему нужно останавливаться»

Тренер Жалгаса Жумагулова Айбек Шокпутов высказался о решении судей в последнем бое Жако, а также решении завершить карьеру:

«Жалгас не первый в подобной ситуации в UFC, у них и ранее были похожие странные решения. Мы были шокированы данным решением судей. Мы видели статистику, и сами сидели считали. Есть ощущение, что оценивали бой лишь по третьему раунду. Что касается решения Жалгаса о завершении карьеры, он не молодой парень, ему 34 года, большая семья. Мы говорили с ним об этом, он и до поражения понимал, что ему нужно останавливаться. UFC дал ему шанс провести бой, он согласился»

Последний бой против Джонсона Жумагулов проиграл очень спорным раздельным решением.

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