Жумагулов объявил о завершении карьеры?

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов после поединка с Чарльзом Джонсоном обратился к болельщикам:

«Все видели бой, говорить нечего. Это был мой последний бой! Больше я драться не хочу. Какой уже бой пашешь, делаешь все причины, а судьи не отдают бой. Я сейчас не говорю на эмоциях, как есть. Всем Рахмет, кто болел за меня».

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