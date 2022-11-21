Назван преемник Жумагулова в UFC

После своего поражения в бою против Джонсона, которое получилось очень спорным, казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов объявил о завершении карьеры.

Президент казахстанской лиги NAIZA Нурбека Карабала перед своим турниром в Актобе назвал файтера, способного стать преемником Жако:

«Алиби Идрис готов. Как только подойдет время – он окажется там. Это, можно сказать, ученик Жалгаса, который вместе с ним тренировался, полностью впиталту же технику, тот же дух».

Алиби является чемпионом NAIZA в легчайшем весе.

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