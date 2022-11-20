Жумагулов раздельным решением проиграл Джонсону
На турнире UFC в Лас Вегас казахстанец Жалгас Жумагулов проиграл американцу Чарльзу Джонсону раздельным решением судей.
Это поражение стало третьим подряд в UFC для казахстанского бойца.
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