Жумагулов раздельным решением проиграл Джонсону

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На турнире UFC в Лас Вегас казахстанец Жалгас Жумагулов проиграл американцу Чарльзу Джонсону раздельным решением судей.

Это поражение стало третьим подряд в UFC для казахстанского бойца.

 

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