Жумагулов оказался тяжелее Джонсона

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Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-7) прошёл обязательную процедуру взвешивания перед боем с американцем Чарльзом Джонсоном (11-3)

Казахстанец оказался немного тяжелее соперника- 57.15 кг против 56,93. Тем не менее оба бойца уложились в лимит весовой категории.

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