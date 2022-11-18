Жумагулов оказался тяжелее Джонсона
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-7) прошёл обязательную процедуру взвешивания перед боем с американцем Чарльзом Джонсоном (11-3)
Казахстанец оказался немного тяжелее соперника- 57.15 кг против 56,93. Тем не менее оба бойца уложились в лимит весовой категории.
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