Товарищеский матч. Сборная Казахстан по футболу в гостях у ОАЭ
Сборная Казахстана по футболу в гостях сыграет со сборной ОАЭ в Абу-Даби.
Начало матча в 21:30 по времени Астаны. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.
- Дата проведения
- 19 ноября, 18.30, «Al-Nahyan Stadium»
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