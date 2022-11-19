Товарищеский матч. Сборная Казахстан по футболу в гостях у ОАЭ

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Сборная Казахстана по футболу в гостях сыграет со сборной ОАЭ в Абу-Даби.

Начало матча в 21:30 по времени Астаны. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

ОАЭ – Казахстан
Дата проведения
19 ноября, 18.30, «Al-Nahyan Stadium»
Онлайн матча

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