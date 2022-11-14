Шайзада о победе в Кубке Казахстана: «Показали характер, бились до конца. Рад, что у меня такая команда»

Вратарь «Ордабасы» Бекхан Шайзада поделился эмоциями от победы в Кубке Казахстан и планами на следующий сезон. – Была очень тяжелая игра. С первых минут проигрывать с разницей в два мяча в финальном матче и отыгрываться после этого очень тяжело. Поздравляю команду с победой! Показали характер, бились до конца. Я очень рад, что у меня такая команда.

– Некоторые игроки соперника не были согласны с некоторыми решениями судьи. Как вы оцените судейство?

– Я не знаю. Судья судил хорошо. Если уж кто-то и виноват в поражении «Акжайыка», то точно не судьи.

– Тимурбек Закиров готовился выйти на поле перед серией пенальти, но Вы показали тренеру, что останетесь на поле.

– Я дал знать тренеру, что готов сыграть в серии пенальти. Не знаю, почему они хотели поменять меня. Я был готов.

– Как Тимурбек отреагировал на это? Нет ли никаких обид?

– Я с ним пообщался, все нормально. Он адекватный парень, никаких обид нет. Ему сказали готовиться и он готовился. Вот и всё.

– Ходят слухи, что у клуба имеются задолженности перед игроками. Прокомментируйте эти слухи.

– Нет, никаких долгов нет. Все хорошо у нас.

– Какие планы на дальнейший сезон?

– Посмотрим. Сначала отпразднуем, потом не спеша посмотрим.

– Вы не получили вызов в сборную. Как вы это приняли?

– После матча с Азербайджаном у нас была игра с «Атырау» и я перед этой игрой получил травму. До сих пор долечиваю. В сборной есть ребята, которые хорошо выступают и показывают себя.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов