Шайзада о победе в Кубке Казахстана: «Показали характер, бились до конца. Рад, что у меня такая команда»
Вратарь «Ордабасы» Бекхан Шайзада поделился эмоциями от победы в Кубке Казахстан и планами на следующий сезон. – Была очень тяжелая игра. С первых минут проигрывать с разницей в два мяча в финальном матче и отыгрываться после этого очень тяжело. Поздравляю команду с победой! Показали характер, бились до конца. Я очень рад, что у меня такая команда.
– Некоторые игроки соперника не были согласны с некоторыми решениями судьи. Как вы оцените судейство?
– Я не знаю. Судья судил хорошо. Если уж кто-то и виноват в поражении «Акжайыка», то точно не судьи.
– Тимурбек Закиров готовился выйти на поле перед серией пенальти, но Вы показали тренеру, что останетесь на поле.
– Я дал знать тренеру, что готов сыграть в серии пенальти. Не знаю, почему они хотели поменять меня. Я был готов.
– Как Тимурбек отреагировал на это? Нет ли никаких обид?
– Я с ним пообщался, все нормально. Он адекватный парень, никаких обид нет. Ему сказали готовиться и он готовился. Вот и всё.
– Ходят слухи, что у клуба имеются задолженности перед игроками. Прокомментируйте эти слухи.
– Нет, никаких долгов нет. Все хорошо у нас.
– Какие планы на дальнейший сезон?
– Посмотрим. Сначала отпразднуем, потом не спеша посмотрим.
– Вы не получили вызов в сборную. Как вы это приняли?
– После матча с Азербайджаном у нас была игра с «Атырау» и я перед этой игрой получил травму. До сих пор долечиваю. В сборной есть ребята, которые хорошо выступают и показывают себя.
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