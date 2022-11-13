Нападающий «Ордабасы» Садовский о судействе: «Без комментариев. Если у них есть какие-то вопросы, то это только их вопросы»

Нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский прокомментировал итоги Кубка Казахстана по футболу и рассказал о финансовой ситуации шымкентского клуба.

– Игра получилась сумасшедшей. Я думаю, для фанатов это был прекрасный матч, но для нас это уже слишком. Здорово, что мы смогли два раза отыграться с двух мячей и забили такой гол на 90+8 минуте перед овертаймом. Мы бились за свою команду до последней секунды, не сдавались, верили и нам воздалось за это.

– «Акжайыку» удавалось дважды выйти вперед. Что вы испытывали в те моменты?

– Нам тренер говорил, что ничего страшного, что пропустили. Главное, чтобы продолжали играть в свой футбол, особо не парились, не переживали по этому поводу.

– Некоторые игроки соперника не были согласны с некоторыми решениями судьи. Как вы оцените сегодняшнее судейство?

– Без комментариев. Если у них есть какие-то вопросы, то это только их вопросы. Ничего не могу сказать на этот счет.

– Ходят слухи, что у клуба имеются задолженности перед игроками. Прокомментируйте эти слухи.

– Перед нами в этом году никаких долгов нет. Я не знаю что было раньше, информацией на этот счёт не владею.

– Какие планы на дальнейший сезон?

– Пока не знаю. Пока ни с кем не общался, ни с кем не разговаривал. Мы попали в еврокубки, так что надеюсь остаться и представить этот клуб в Европе.

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