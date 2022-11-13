Главный тренер «Акжайыка» Пикущак: «Игроки заслуживали эту победу честным путем! В целом, на поле было все видно»

Старший тренер «Акжайыка» Игорь Пикущак прокомментировал матч финала Кубка Казахстана против «Ордабасы» (4:5).

– После такого матча тяжело подобрать слова. Я хочу выразить слова поддержки клубу и футболистам. Сегодня они показали характер, волю к победе, сумасшедшие эмоции. Они заслуживали эту победу честным путем! В целом, на поле было все видно. Не вижу смысла разбирать игру.

– Как вы оцените сегодняшнее судейство?

– С этим пусть разбирается комиссия. Мое мнение: судьям есть куда расти. Всем есть куда расти. Всегда. Без этого нельзя в жизни.

– Ваша команда дважды вела в счете, но по итогу упустили преимущество. С чем это связано?

– Думаю, мой предыдущий комментарий был логичным. Опять же, не хочу говорить про судей, пусть этим занимается комиссия. Но, по моему мнению, были нарушения правил со стороны соперника в нашей штрафной. Нам забиваются голы с нарушением правил. Не знаю, надо смотреть.

По-моему, один гол был забит из офсайда. Я не пересматривал еще матч, времени еще не было. Я доволен нашей командой. Как мы провели этот матч, какой был настрой, какой накал. Наша команда заслуживала эту победу!

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