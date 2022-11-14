Ньюиадзи о победе в Кубке Казахстана: «Это самый безумный матч в моей карьере»

Нападающий «Ордабасы» Серж Ньюиадзи поделился эмоциями от финала Кубка Казахстана, голах на последних минутах и планах на следующий сезон. – Это Ваш первый трофей в Казахстане. Расскажите о своих эмоциях.

– Вы видели игру. Это потрясающий матч. Это самый безумный матч в моей карьере. Очень много неописуемых эмоций. Мы знали, что нас ждет очень сложная игра. Мы играли хорошо и по воле божьей выиграли Кубок. Мы не сдавались до последних секунд, забили голы на последних минутах, показали свое качество и завоевали Кубок. Это было очень эмоционально. Я рад завершить сезон именно таким образом.

– Ваша команда забила два гола на последних минутах. Как вам это удалось?

– Мы – команда, которая никогда не сдается. У нас очень молодая команда. Мои партнеры по команде просто невероятные. Мы никогда не сдаемся и играем от первой до последней минуты. Мы забили гол на последней минуте в полуфинале и в финале снова это сделали. Мы просто такая команда. Спасибо богу, что мы везем этот Кубок домой.

– Какие планы на следующий сезон? Ты останешься в «Ордабасы»?

– Пока не знаю. Сейчас нас ждут выходные и после будем вести переговоры.

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