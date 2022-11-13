Главный тренер «Ордабасы» Седнев: «Слава Богу, что мои футболисты верили в положительный результат до конца»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч финала Кубка Казахстана по футболу против «Акжайыка» (5:4).

– Эмоций не осталось. Во время матча все то в одну, то в другую сторону переворачивалось. Уже управление таким матчем становится одним из определяющих. Тем не менее хотел бы поблагодарить соперника, такие поражение принимаются тяжело.

Дополнительное время, наверное, было не совсем эмоциональное и яркое, потому что очень хотели добиться результата. Слава Богу, что мои футболисты верили в положительный результат до конца. Гол на последних минутах – такой сценарий тяжело придумать. Пропущенные голы в начале тайма – это причины волнения и неопытности.

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