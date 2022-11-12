Волейболистка Устинова об изучении казахского языка: «Знание языка страны, в которой ты живешь, это благодарность и уважение за все блага, которые она предоставила мне»

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Устинова прокомментировала свой опыт изучения казахского языка.

— Для чего Вы учите казахский язык?

— Во-первых, знание языка страны, в которой ты живешь, это благодарность и уважение за все блага, которые страна предоставляет мне ежедневно. Во-вторых, знание языков, любых языков расширяет возможности.

— Сколько времени ушло на изучение казахского языка?

— Я начала изучать казахский язык 30 августа. Вначале это были курсы, потом сама училась. Сейчас занимаюсь с учителем. Самой сложно в том плане, что возникают вопросы по грамматике. Подписчики часто по-разному объясняют, от этого басым кипит, — сказала Устинова.

Кристина Устинова родилась в России, но в 2017 году получила гражданство Казахстана и стала выступать за местные клубы и сборную, однако в 2020 году в возрасте 28 лет Кристине пришлось завершить карьеру профессиональной волейболистки из-за повреждений.

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