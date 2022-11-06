Полиция Шымкента оштрафовала хозяина магазина спортивной одежды из-за давки

В Департаменте полиции Шымкента рассказали подробности произошедшего «давки».

«5 ноября в одном из торговых домов, расположенных на пр. Тауке хана, владелец магазина организовал акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам, из-за чего на открытии произошла давка. Пострадавших нет.

Владельца магазина привлекут к ответственности по статье 488-1 КоАП РК (Нарушение порядка организации проведения массовых мероприятий), ему грозит штраф – 50 МРП (более 150 тыс. тенге, или $335)».

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