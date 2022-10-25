Волейболистка Устинова: «Казахстан, это моя вторая мама. Россия, разумеется, первая. А как говорит моя бабушка: ласковый теленок двух маток сосет»

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Устинова посвятила свою новую публикацию в Instagram Дню Республики. «Сегодня в Казахстане празднуется День Республики. Совсем недавно Президент страны вернул этот государственный праздник, который в 2009 году был отменён законом. Для жителей страны в целом, я полагаю, это большой праздник. В свою очередь, я в очередной раз выражаю благодарность Казахстану за все возможности, которые страна дала мне. Я счастлива, что когда-то мне посчастливилось защищать честь флага на международных соревнованиях. После завершения карьеры, я не вернулась на родину, потому что на физическом и энергетическом уровне я себя здесь ощущаю, как дома. Казахстан, это моя вторая мама. Россия, разумеется, первая. А как говорит моя бабушка: ласковый теленок двух маток сосет. Обе страны в моем сердце навсегда», — написала Устинова, прикрепив видео.

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