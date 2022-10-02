Сойлыбаев выиграл титул WBA

Казахстанские боксеры Бекзад Нурдаулетов, Бекман Сойлыбаев и Мейирим Нурсултанов успешно выступили на вечере бокса в Люблине (Польша).

Первым на ринг вышел Бекзад Нурдаулетов (6-0, 2 КО): он отбоксировал восемь раундов с грузином Яго Кизирией (6-9, 4 КО) и одержал победу единогласным решением судей.

Бекман Сойлыбаев (15-1, 6 КО) оспорил вакантный титул чемпиона WBA Inter-Continental во втором полулегком весе с южноафриканцем Сифосету Мвула (16-5-1, 7 КО) и отправил его в нокаут в седьмом раунде.

В главном бою вечера Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) провел десятираундовый бой с аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом (31-5-1, 17 КО) и победил единогласным решением судей. Эта победа позволила Нурсултанову защитить титул чемпиона WBO International в среднем весе.

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