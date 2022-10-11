Алимханулы обратился к будущему сопернику: «Ты должен жить!»

Казахстанец Жанибек Алимханулы и британец Дензел Бентли устроили огненную переписку в твиттере.

Алимханулы обратился к сопернику: «Месяц до боя, но я уже готов нокаутировать моего соперника. Дензел, передай своему тренеру, чтобы вовремя выбросил полотенце»

На что Бентли ответил: «Лооол, ты очень много базаришь. Будь готов через месяц. Ты будешь единственным, кого нокаутируют»

И снова Жанибек не остался в стороне: «Я уже изучил тебя. Мы знаем все твои слабые стороны. Я не думаю, что ты сможешь поменять свой стиль за месяц. Легкая работа, Иншалла. Просто хорошо подготовься. Я не хочу нокаутировать тебя в первом раунде. Ты знаешь, что будешь нокаутирован. Я уже нокаутировал ребят посильнее тебя. Ты знаешь мой уровень. Я только что предупредил тебя. Скажи своему тренеру, чтобы вовремя выбросил полотенце. Ты должен жить. Удачи!»

Бой 12 ноября против Бентли станет первой официальной защитой титула чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Алимханулы.

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