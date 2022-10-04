Алимханулы о предстоящей защите титула WBO: «Покажу миру, что такое «казахский стиль»

Казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) в интервью boxingscene.com прокомментировал назначенную защиту титула WBO:

«Я отдаю должное Дензелу Бентли за то, что он принял вызов, когда так много бойцов побежали в другую сторону. Для меня большая честь защитить свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе в The Palms, и я еще раз покажу миру, что такое «казахский стиль».

Соперником казахстанца в главном бою вечера станет британец Дэнзел Бентли (17-1-1, 14 КО). Поединок состоится 12 ноября.

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