Футзал. Отбор ЧМ-2024. Сборная Казахстана сыграет с Черногорией
Сегодня сборная Казахстана по футзалу в рамках квалификации ЧМ-2024 примет Черногорию. Матч пройдет в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Начало встречи в 20:00 по столичному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport.
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