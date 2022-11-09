Футзал. Отбор ЧМ-2024. Сборная Казахстана сыграет с Черногорией

Сегодня сборная Казахстана по футзалу в рамках квалификации ЧМ-2024 примет Черногорию. Матч пройдет в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Начало встречи в 20:00 по столичному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport.

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