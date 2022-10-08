Футзал. Отбор ЧМ-2024. Сборная Казахстана принимает Словению
Сегодня пройдет первый отборочный этап ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Казахстана дома примет Словению.
Матч пройдет в Астане, на Арене единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
Начало матча в 18:00 по времени Астаны, прямую трансляцию покажет телеканал
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