Футзал. Отбор ЧМ-2024. Сборная Казахстана принимает Словению

Сегодня пройдет первый отборочный этап ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Казахстана дома примет Словению.

Матч пройдет в Астане, на Арене единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Начало матча в 18:00 по времени Астаны, прямую трансляцию покажет телеканал

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