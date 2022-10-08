Игита о выборе сборной: «Одновременно поступило предложение выступать за сборную Бразилии. Но мое сердце подсказало, что нужно выбрать Казахстан»

Вратарь и капитан сборной Казахстана по футзалу Игита рассказал историю о выборе сборной.

— Я приехал в Казахстан в 2009 году, играл за карагандинский «Тулпар», затем отправился в Португалию на правах аренды, в клуб «Белененсиш». А в 2011 году перешел в «Кайрат», а спустя два года, в конце 2013 года было предложение принять казахстанское гражданство, чтобы играть за национальную сборную.

В то же время поступило предложение выступать за сборную Бразилии — был сложный выбор. Но мое сердце подсказало, что нужно выбрать Казахстан, тем самым отблагодарить за всё, что мне дала эта страна. С 2014 года я выступаю за Казахстан, и это был самый лучший выбор в моей жизни. Уже 8 лет играю за сборную, и хочется еще 2-3 года достойно сыграть за национальную команду.

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