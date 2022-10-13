Игита о судействе в матче с Черногорией: «Иногда они хотят быть Робин Гудом – помогать тем, кто проигрывает»

Капитан сборной Казахстана по футзалу Лео Игита прокомментировал матч квалификации ЧМ-2024 с Черногорией (5:1).

– Игроки сборной Черногории сказали, что наша команда формирует свою игру вокруг игровых качеств Игиты. Насколько Вы с этим согласны?

– Конечно, это не сюрприз. Мы друг друга знаем очень хорошо. Мы играем четыре на четыре, а подключения вратаря – наш символ. У нас хорошо это получается. Столько побед благодаря этому стилю. Просто победа может показать все наше оружие: стандарты, подключение пятого игрока... Поэтому, это нормально. Мы тоже переживаем о том, как играет соперник.

– На правах капитана команды Вы имеете право говорить с судьями. В этой игре Вы получили за это желтую карточку.

– Я вообще не согласен с этим. В первую очередь, я подошел к судье с уважением, говорил совсем не громко. И это был первый раз за игру, когда я говорил с судьей, а он сразу дал мне желтую. Я уже привык к этому. Просто иногда судьи хотят быть Робин Гудом – помогать тем, кто проигрывает. Такое бывает, никаких обид. Надо вернуться в Казахстан и думать о следующих матчах. Как сказал Кака, судьи низкого уровня тоже бывают. Мы должны это понимать и противостоять этому. Главное, что мы взяли три очка.

– Насколько важно для Вас, чтобы прическа была в порядке? Во время игры Вы несколько раз ее поправляли.

– Ну да, конечно, это важно (смеется). Месяц назад я немного покрасил волосы. И хочу, чтобы они постоянно стояли на месте. По телевизору постоянно показывают нас, и я хочу быть красивым для своей жены. Прическа – это важно. Мы тоже переживаем за наши лица и за то, что надо быть красивым в телевизоре.

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