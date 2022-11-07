Кенесов: «Мы заслужили больше, чем серебро»

Полузащитник «Актобе» Арман Кенесов прокомментировал победу в 26-м туре КПЛ над «Кайратом» (4:1).

– Честно говоря, двоякие чувства: с одной стороны мы выиграли матч, а с другой – не стали чемпионами. Очень рад, что забил первый гол за «Актобе» в чемпионате. Спасибо партнерам по команде за сезон! В целом, в этом году мы заслужили больше, чем серебро, но на деле заняли только второе место. Дай Аллах, в будущем мы будем прогрессировать и улучшать наши результаты.

– Вы не выигрывали «Кайрат» семь лет. Благодаря чему смогли одержать победу?

– Конечно, благодаря нашим болельщикам. Их энергия подтолкнула нас к победе. Считаю, на их поддержку мы ответили победой.

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