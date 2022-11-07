Оразов об окончании сезона: «Такие моменты должны только затачивать нас»

Полузащитник «Актобе» Рамазан Оразов после победы в 26-м туре КПЛ над «Кайратом» (4:1) подвел итоги сезона.

– Что я могу сказать о сегодняшнем матче? Мы правильно оценили всю ситуацию и тщательно подготовились к игре. Готовились только к победе. Ни ничья, ни поражение не устроили бы нас сегодня. Но встреча была трудной. «Кайрат» – сплоченная команда. Несмотря на свою боль в этом году, они показали как впечатляющий, так и комбинационный футбол. Думаю, мы достойно выиграли игру. Сегодня была и битва, и красивый футбол. Нельзя не поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на погоду, заполнили стадион. Они нас гнали вперед.

– Ты с прошлого года в составе красно-белых. В 2021 году мы заняли шестое место, а в этом году поднялись на второе. Есть ли прогресс?

– Думаю, в этом году был интересный сезон как для нас, так и для болельщиков. Долгое время мы занимали первое место в турнирной таблице. К сожалению, мы не смогли удержать преимущество. Но это футбол. Так бывает. Такие моменты должны только затачивать нас, потому что все впереди. В последующие сезоны постараемся добиться ярких результатов. А теперь нам нужно хорошо отдохнуть и восстановить истощенную силу.

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