Где и во сколько смотреть бой Нурданбек – Миннер в Казахстане 6 ноября
В воскресенье, 6 ноября свой четвертый бой в UFC проведет этнический казах из Китая Шайлан Нурданбек.
Бой пройдет в UFC APEX в Лас-Вегас. Бой Нурданбека с американцем Дерреком Миннером завершит предварительный кард. Бой ориентировочно начнется в 05:00 по времени Нур-Султана.
Поединок, как и весь турнир будет в прямом эфире показывать Матч ТВ, а также по подписке UFC Fight Past.
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