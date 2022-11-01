Где и во сколько смотреть бой Нурданбек – Миннер в Казахстане 6 ноября

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В воскресенье, 6 ноября свой четвертый бой в UFC проведет этнический казах из Китая Шайлан Нурданбек.

Бой пройдет в UFC APEX в Лас-Вегас. Бой Нурданбека с американцем Дерреком Миннером завершит предварительный кард. Бой ориентировочно начнется в 05:00 по времени Нур-Султана.

Поединок, как и весь турнир будет в прямом эфире показывать Матч ТВ, а также по подписке UFC Fight Past.

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